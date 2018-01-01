Обязательные перечни документов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»

(О безквотном получении РВП для граждан: Казахстана, Молдовы и Украины)

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Многофункциональный Миграционный центр государственный орган по приему и выдаче разрешений на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство, носителей русского языка и гражданства РФ. Прием осуществляется по предварительной записи, при наличии полного пакета документов. Консультацию связанную с подготовкой и подачей документов, можно получить по телефону 8 (495) 297-75-71 Так же можно получить направление в бюро переводов, записаться на экзамен, медицину, проверку документов, заполнение заявления. Так как подготовка документов требует соблюдения определенных норм, закрепленных в регламенте, за частую иностранные граждане не владеют в полном объеме пониманием всех норм. Именно по этой причине была создана бесплатная консультация, на которой специалист объясняет порядок оформления в вашем индивидуальном случае. Что позволяет значительно сократить время подачи документов. Так же можно получить направление в бюро переводов, записаться на экзамен, медицину, проверку документов, заполнение заявления. Так как подготовка документов требует соблюдения определенных норм, закрепленных в регламенте, за частую иностранные граждане не владеют в полном объеме пониманием всех норм. Именно по этой причине была создана бесплатная консультация, на которой специалист объясняет порядок оформления в вашем индивидуальном случае. Что позволяет значительно сократить время подачи документов.

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Миграционный центр Сахарово принимает более тысячи мигрантов, график работы: ежедневно с 08.00 до 20.00 без выходных. Прием граждан осуществляется по предварительной, электронной очереди и согласно расписания работы данного подразделения. Для записи на подачу, нужно собрать все необходимые документы, создать кабинет иностранного гражданина и получить талон. За более подробной консультацией можно обратиться по телефону: 8 (495) 297-75-71 Запись на подачу документов на РВП и ВНЖ Производится на 29-32 дня вперед Запись на подачу документов на Гражданство Производится на 20-23 дня вперед. Записаться на подачу документов на НРЯ Производится на 20-23 дня вперед. Прием заявлений о выделении Квоты для получения Разрешения на Временное проживание (РВП) Прием заявлений о выделении квоты на выдачу разрешений на временное проживание производится в первую неделю каждого месяца. Запись на консультацию Производится на любой удобный для вас день

Телефон для справок: 8 (495) 297-75-71 После получения талона, вы должны явиться за полчаса до указанного времени и активировать талон - обменять на другой с четырехзначным номером для электронной очереди, пройти в зал ожидания своего сектора, когда над окошком загорится номер вашего талона, проходите к сотруднику и предоставить имеющиеся документы в полном объеме. В случае утери талона, отсутствия оригиналов к прилагаемым копиям, прием документов будет невозможен. В случае отсутствия какого-либо документа либо документ оформлен не надлежащим образом в приеме в ММЦ в Москве будет отказано. Донос документов, исправление на месте категорически запрещены! Если документы приняли, это еще не гарантия получения статуса. 25% впервые подающих получают отказ по причине недостоверно указанной информации. В следующий раз такие граждане смогут подать документы только через год, что значительно затрудняет их дальнейшее пребывание в РФ.

Чтобы получить индивидуальную консультацию воспользуйтесь телефоном горячей линии: 8 (495) 297-75-71

Обязательные перечни документов: *Для подачи на Квоту раскрыть

2. Копия миграционной карты

3. Копия регистрации

4. Заявление

* Важно помнить ежемесячное количество квот не превышает 200 шт. Количество желающих 1. Перевод паспорта2. Копия миграционной карты3. Копия регистрации4. Заявление* Важно помнить ежемесячное количество квот не превышает 200 шт. Количество желающих получить квоту превышает 4000 человек. Как выделиться на общем фоне? Какие дополнительные документы предоставить конкретно в вашем случае, Вы можете узнать на консультации по телефону: 8 (495) 297-75-71 *Для РВП раскрыть

2. Копия миграционной карты

3. Копия регистрации

4. Медицинское заключение

5. Фото 3.5х4.5 4шт.

6. Госпошлина

6. Заявление в 2-х экземплярах на бланках нового образца

* Все дополнительные документы предоставляются в зависимости от страны принадлежности иностранного гражданина, пола, возраста, образования, оснований получения РВП и места регистрации.

*Важно знать правила подготовки, порядок оформления и срок действия предоставляемых документов. Подробнее Вы можете узнать на консультации по телефону: 1. Перевод паспорта2. Копия миграционной карты3. Копия регистрации4. Медицинское заключение5. Фото 3.5х4.5 4шт.6. Госпошлина6. Заявление в 2-х экземплярах на бланках нового образца* Все дополнительные документы предоставляются в зависимости от страны принадлежности иностранного гражданина, пола, возраста, образования, оснований получения РВП и места регистрации.*Важно знать правила подготовки, порядок оформления и срок действия предоставляемых документов. Подробнее Вы можете узнать на консультации по телефону: 8 (495) 297-75-71 *Для ВНЖ находятся в разделе "Вид на жительство" *Для Гражданства находятся в разделе "Гражданство" При выявлении ошибок в заявлении либо документах: подающий гражданин должен исправить указанные ошибки, затем вернуться за предварительным талоном в ММЦ снова. Процедура получения талона та же, если гражданин пропустил свою очередь. Граждане старше 75 лет, инвалиды I группы, обслуживаются в день обращения. При оформлении Разрешения на Временное Проживание (по браку) орган приема документов будет расположен по месту прописки супруга гражданина РФ. При оформлении Вида на Жительство (ВНЖ) в России иностранный гражданин обязан предоставить справку 2 НДФЛ либо при доходе менее указанной суммы предоставить дополнительный документ . Не забывайте что халатное отношение к подготовке документов влечет за собой неоднократное посещение Миграционного центра, что отнимет уйму вашего времени и создаст дополнительную нагрузку для сотрудников ММЦ Москвы. Перед оформлением документов пользуйтесь консультацией. В казалось бы похожих ситуациях, могут понадобиться разные документы. Иностранные граждане имеющие РВП/ВНЖ более года должны владеть информацией о правилах проживания иностранного гражданина с Разрешением на Временное Проживание и Видом на Жительство на территории Российской Федерации. В случае нарушений миграционного законодательства РФ иностранному гражданину грозит суд, штраф от 5000 рублей либо аннулирование документа и выдворение за пределы РФ на срок от трех и до пяти лет. Телефон горячей линии по вопросам миграции: 8 (495) 297-75-71 Уделяйте особое внимание надлежащей подготовке и срокам действия подаваемых документов, это сэкономит ваше время и облегчит задачу Инспектора. Перед началом подготовки полезно узнать все нюансы у специалиста ММЦ в Москве - это поможет вам избежать многих проблем, с которыми часто сталкиваются иностранные граждане, слабо знающие установленные в России правила, миграционный свод законов. Получить консультацию в Москве можно записавшись по номеру: 8 (495) 297-75-71 Важно знать: Разрешение на Временное Проживание выдается на три года и не продлевается, но дает вам право получения Вида на Жительство в установленные законом сроки. ВНЖ выдается без срока действия (бессрочный) Если это не Вид на Жительство Носителя Русского языка, данный ВНЖ выдается сроком на три года. Также документ дает право на бесплатное медицинское обслуживание, социальный пакет, получение пенсионных выплат в РФ, что не предусмотрено Разрешением на Временное Проживание.