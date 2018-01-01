Обязательные перечни документов:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
(О безквотном получении РВП для граждан: Казахстана, Молдовы и Украины)
Многофункциональный Миграционный центр государственный орган по приему и выдаче разрешений на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство, носителей русского языка и гражданства РФ. Прием осуществляется по предварительной записи, при наличии полного пакета документов. Консультацию связанную с подготовкой и подачей документов, можно получить по телефону 8 (495) 297-75-71Так же можно получить направление в бюро переводов, записаться на экзамен, медицину, проверку документов, заполнение заявления. Так как подготовка документов требует соблюдения определенных норм, закрепленных в регламенте, за частую иностранные граждане не владеют в полном объеме пониманием всех норм. Именно по этой причине была создана бесплатная консультация, на которой специалист объясняет порядок оформления в вашем индивидуальном случае. Что позволяет значительно сократить время подачи документов.
Миграционный центр Сахарово принимает более тысячи мигрантов, график работы: ежедневно с 08.00 до 20.00 без выходных. Прием граждан осуществляется по предварительной, электронной очереди и согласно расписания работы данного подразделения. Для записи на подачу, нужно собрать все необходимые документы, создать кабинет иностранного гражданина и получить талон.
За более подробной консультацией можно обратиться по телефону: 8 (495) 297-75-71
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Запись на подачу документов на РВП и ВНЖ
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Производится на 29-32 дня вперед
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Запись на подачу документов на Гражданство
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Производится на 20-23 дня вперед.
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Записаться на подачу документов на НРЯ
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Производится на 20-23 дня вперед.
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Прием заявлений о выделении Квоты для получения Разрешения на Временное проживание (РВП)
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Прием заявлений о выделении квоты на выдачу разрешений на временное проживание производится в первую неделю каждого месяца.
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Запись на консультацию
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Производится на любой удобный для вас день
После получения талона, вы должны явиться за полчаса до указанного времени и активировать талон - обменять на другой с четырехзначным номером для электронной очереди, пройти в зал ожидания своего сектора, когда над окошком загорится номер вашего талона, проходите к сотруднику и предоставить имеющиеся документы в полном объеме. В случае утери талона, отсутствия оригиналов к прилагаемым копиям, прием документов будет невозможен.
В случае отсутствия какого-либо документа либо документ оформлен не надлежащим образом в приеме в ММЦ в Москве будет отказано. Донос документов, исправление на месте категорически запрещены! Если документы приняли, это еще не гарантия получения статуса. 25% впервые подающих получают отказ по причине недостоверно указанной информации. В следующий раз такие граждане смогут подать документы только через год, что значительно затрудняет их дальнейшее пребывание в РФ.
Чтобы получить индивидуальную консультацию воспользуйтесь телефоном горячей линии: 8 (495) 297-75-71
Обязательные перечни документов:
*Для подачи на Квоту раскрыть
*Для РВП раскрыть
*Для ВНЖ находятся в разделе "Вид на жительство"
*Для Гражданства находятся в разделе "Гражданство"
При выявлении ошибок в заявлении либо документах: подающий гражданин должен исправить указанные ошибки, затем вернуться за предварительным талоном в ММЦ снова. Процедура получения талона та же, если гражданин пропустил свою очередь. Граждане старше 75 лет, инвалиды I группы, обслуживаются в день обращения.
- При оформлении Разрешения на Временное Проживание (по браку) орган приема документов будет расположен по месту прописки супруга гражданина РФ.
- При оформлении Вида на Жительство (ВНЖ) в России иностранный гражданин обязан предоставить справку 2 НДФЛ либо при доходе менее указанной суммы предоставить дополнительный документ.
- Не забывайте что халатное отношение к подготовке документов влечет за собой неоднократное посещение Миграционного центра, что отнимет уйму вашего времени и создаст дополнительную нагрузку для сотрудников ММЦ Москвы. Перед оформлением документов пользуйтесь консультацией. В казалось бы похожих ситуациях, могут понадобиться разные документы.
- Иностранные граждане имеющие РВП/ВНЖ более года должны владеть информацией о правилах проживания иностранного гражданина с Разрешением на Временное Проживание и Видом на Жительство на территории Российской Федерации. В случае нарушений миграционного законодательства РФ иностранному гражданину грозит суд, штраф от 5000 рублей либо аннулирование документа и выдворение за пределы РФ на срок от трех и до пяти лет.
Телефон горячей линии по вопросам миграции: 8 (495) 297-75-71
Уделяйте особое внимание надлежащей подготовке и срокам действия подаваемых документов, это сэкономит ваше время и облегчит задачу Инспектора.
Перед началом подготовки полезно узнать все нюансы у специалиста ММЦ в Москве - это поможет вам избежать многих проблем, с которыми часто сталкиваются иностранные граждане, слабо знающие установленные в России правила, миграционный свод законов.
Получить консультацию в Москве можно записавшись по номеру: 8 (495) 297-75-71
Важно знать:
Разрешение на Временное Проживание выдается на три года и не продлевается, но дает вам право получения Вида на Жительство в установленные законом сроки. ВНЖ выдается без срока действия (бессрочный) Если это не Вид на Жительство Носителя Русского языка, данный ВНЖ выдается сроком на три года. Также документ дает право на бесплатное медицинское обслуживание, социальный пакет, получение пенсионных выплат в РФ, что не предусмотрено Разрешением на Временное Проживание.
Пропускная система в ММЦ
Пропуск граждан Российской Федерации, прибывших в ММЦ Сахарово с целью:
a) сопровождения (представления интересов) своих несовершеннолетних детей, являющихся иностранными гражданами, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении либо документа об усыновлении (удочерении), сопровождения (представления интересов) несовершеннолетних детей — иностранных граждан, в отношении которых установлена опека или попечительство — при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего установление опеки или попечительства;
б) сопровождения недееспособных или ограниченно дееспособных иностранных граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего установление опеки или попечительства соответственно;
в) сопровождения супруга(и), родителей и совершеннолетних детей, являющихся иностранными гражданами осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о браке или свидетельства о рождении соответственно;
г) сопровождения инвалидов 1 и 2 групп осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего инвалидность иностранного гражданина;
д) сопровождения иностранных граждан старше 75 лет осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность;
ж) сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним, являющихся иностранными гражданами осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность и удостоверения или иного документа, подтверждающего статус такого лица;
з) чтобы подать заявление об отказе от гражданства РФ предъявляется документ, удостоверяющий личность.
Пропуск адвокатов, представляющих интересы иностранных граждан в ММЦ, в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 No 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также подтверждающего полномочия по представлению интересов доверителя (нотариальная доверенность и/или ордер).
Пропуск представителей работодателей или заказчиков услуг, заключивших с иностранными гражданами трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение услуг, по которым иностранные граждане являются работниками/исполнителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и договора, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения работодателя или заказчика с иностранными гражданами.
Запрещается вносить и ввозить в ММЦ Сахарово взрывчатые вещества, холодное, огнестрельное оружие (в том числе газовое и травматическое), спецсредства самообороны и другие предметы и вещества, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей. В случае отказа от осмотра проносимых вещей и предметов, проход в многофункциональный миграционный центр не допускается. Также не допускается вход на территорию ММЦ с животными.
Когда необходима консультация
1. Разрешение на временное проживание (РВП)
Подающие на разрешение на временное проживание должны предварительно записываться на подачу документов через сайт, других вариантов получить талон нет.
Как быстро получить РВП. Консультация по тел.: 8 (495) 297-75-71
2. Получение Вида на Жительство
ВНЖ в России позволяет легально проживать иностранным гражданам в Российской Федерации более трех месяцев. Выданный в ММЦ сотрудниками МВД документ о ВНЖ в РФ – не то же самое, что и гражданство, однако это статус, дающий право постоянно проживать на территории российского государства для мигрантов на законных основаниях.
ВНЖ (вид на постоянное жительство), позволяющий находиться в стране бессрочно без необходимости выезжать и въезжать, избежать постоянного оформления визы. ВНЖ может быть выдан гражданам других стран только после получения РВП. Получение вида на жительство в Москве и прочих городах России есть возможность получать в другом порядке, минуя этап РВП, если вы Носитель Русского Языка (НРЯ) или Высококвалифицированный Специалист (ВКС) с разрешением на работу в Российской Федерации.
3. Бессрочный ВНЖ
Возможность проживания в РФ бессрочно (ВНЖ) без ограничения является отличным подспорьем, чтобы вести бизнес, работать лицу, имеющему иное гражданство. Достаточного заграничного паспорта, который подтверждает вашу личность, и вы можете увеличить сроки пребывания в РФ. Если вам уже выдано РВП (получили разрешение на временное проживание в Российской Федерации) и вы не покидали страну как минимум год, в ваши права согласно действующему законодательству России входит быстрое получение бессрочного ВНЖ.
Общий свод основ, однако, применим не для всех: есть исключения – не каждый иностранец может получить услугу, одобрение УФМС. Консультация с профессиональным юристом, идеально ориентирующимся в миграционном праве, позволит узнать, по каким причинам оснований для ВНЖ в РФ недостаточно, и какое альтернативное решение можно предпринять.
После того, как вы получили бессрочный ВНЖ в России, перечень возможностей значительно увеличится: не нужно будет менять прописку, место жительства, не нужен патент и разрешение на работу, регулярное подтверждение своих перемещений в ФМС. Постоянный вид на жительство предусматривает право на выезд заграницу до полугода.
4. Как оформить Гражданство РФ
Процедура упрощенного получения гражданства по родителям, ребенку, браку является отличной возможностью для желающих ускорить получение статуса. ФЗ позволяет сократить сроки гражданам стран бывшего СССР, а также, если в России были рождены дети, имеется официальный брак и не только.
В список лиц, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке входят граждане бывшего СССР, СНГ (Украины Молдовы Казахстана и т.д.).
Упрощенный порядок оформления гражданства РФ иностранным лицам, согласно установленных законодательством правил, возможен на основании трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, по ребенку-гражданину РФ или родителям, имеющим российский паспорт.
Список необходимых документов на гражданство РФ в вашем случае может отличаться. Общий перечень требований и оснований, выданный иностранцам для приема в гражданство РФ, — это лишь минимум, с которым можно обращаться в ММЦ Москвы в Сахарово. Поможем пройти каждую процедуру из описанных выше быстро и на любом основании. Вы сэкономите деньги и время, ведь подавать документы необходимо соблюдая все положенные сроки.
Иногда иностранец испытывает сложности даже с тем, чтобы взять и зарегистрировать талон, сотрудники ММЦ отказывают в приеме из-за неправильно собранного пакета бумаг, сложностей коммуникации из-за плохих знаний по русскому языку. А тем временем иностранному гражданину крайне важно соблюдать закон, чтобы иметь основания на законное пребывание в России.
Кто получает отказ? Многие претенденты попросту не имели основания для получения Гражданства РФ. Мы же рассматриваем ситуацию во всех деталях и рассказываем, существуют ли у вас реальные шансы на российское гражданство, что для этого нужно и как необходимо правильно оформить документы согласно установленным в УФМС. Подготовим весь пакет бумаг так, чтобы отказа приема документов и, соответственно, затягивания процесса получения паспорта России не было.
Многофункциональный Миграционный центр в сахарово официальный сайт: 8 (495) 297-75-71
Чтобы попасть на подачу в ммс сахарово, можно сесть на автобус МЦ1 у станции метро Лесопарковая или МЦ2 у метро Прокшино, либо же доехать до остановки на автомобиле. График работы ФМС Сахарова ежедневно с 8.00 до 20,00